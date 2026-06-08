Tạm giữ tài xế liên quan vụ tai nạn 2 người thương vong ở Lâm Đồng

Ngày 8/6, Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Minh Hoàng (SN 1978, trú tại thành phố Đồng Nai) để điều tra việc người này lái ô tô đầu kéo va chạm với xe máy làm 2 người thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào 12h32 cùng ngày, trên quốc lộ 20, đoạn thuộc thôn 10, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm trên, tài xế Hoàng điều khiển ô tô đầu kéo lưu thông hướng Đồng Nai - Lâm Đồng, bất ngờ va chạm với xe máy lưu thông cùng chiều phía trước.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn (Ảnh: Văn Minh).

Tai nạn làm 2 người trên xe máy là anh Lê Thanh Tân (43 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) và chị Lê Thị Hồng Dương (44 tuổi, trú TPHCM) ngã xuống đường. Chị Dương tử vong tại chỗ; anh Tân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Lâm Đồng) có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Đạ Huoai 2 điều tra, làm rõ vụ việc.