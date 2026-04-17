Tạm giữ nam thanh niên lạng lách, tạt đầu ô tô trên cao tốc

Ngày 17/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an phường Nếnh đang tạm giữ Vi Văn Chung (33 tuổi, ở phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Du điều khiển ô tô lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thì bị Vi Văn Chung đi xe máy đánh võng, tạt đầu, cản trở giao thông. Ngày 1/4, anh Du trình báo sự việc với Công an phường Nếnh.

Đồng thời, diễn biến vụ việc được ghi hình, đưa lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Nếnh đã tổ chức xác minh, triệu tập Vi Văn Chung đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Chung đã khai nhận hành vi của mình.