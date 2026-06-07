Tạm giữ nam thanh niên cầm dao chém cảnh sát cơ động

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự đối với Phan Minh Luân (SN 1996, ngụ xã Ba Sao) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an xã Ba Sao đang làm việc với Luân về hành vi chống người thi hành công vụ (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, lúc 8h ngày 4/6, Công an xã Ba Sao phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cưỡng chế thi hành án dân sự đối với ông P.V.K. (cha của Luân) và bà N.T.B.N. tại ấp 7, xã Ba Sao.

Khi lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, Luân cầm dao chém và gây thương tích cho Trung tá Nguyễn Xuân Trường, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động.

Cảnh sát nhanh chóng trấn áp, bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an Luân đã thừa nhận hành vi của mình.

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã giám định thương tích và khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra.