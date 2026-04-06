Tạm giữ hơn 10.000 đôi giày không rõ nguồn gốc ở Hưng Yên

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra cửa hàng giày dép của anh N.T.H. tại xã Ân Thi (tỉnh Hưng Yên).

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện 10.100 đôi giày nam giả da các loại không có tem, nhãn, không thể hiện nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa ước tính theo giá niêm yết trên 250 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra, phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, những tháng đầu năm 2026, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái và hàng hóa không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu gia tăng, diễn biến phức tạp.

Các hành vi này gây thiệt hại cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến uy tín hàng chính hãng, tác động tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp chân chính và an ninh, trật tự địa phương.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm, thực hiện đầy đủ niêm yết giá và chứng từ.

Người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác khi mua sắm, ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ, không sử dụng hàng hóa không đảm bảo chất lượng.

Cơ quan công an đề nghị người dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời thông báo khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để phối hợp xử lý.