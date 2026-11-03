Ngày 3/11, Công an TP Quảng Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Hưng (SN 1983, trú tại xã Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản.

Đối tượng Nguyễn Xuân Hưng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả xác minh ban đầu, chị V.T.H.C. (trú tại phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh) do sơ suất trong quá trình giao dịch đã chuyển nhầm 322 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty T.H., do Hưng làm giám đốc.

Phát hiện sự việc, chị C. liên hệ ngân hàng thông báo và đề nghị hỗ trợ thu hồi tiền. Chị cũng tiếp tục chuyển một khoản tiền vào tài khoản Công ty T.H., ghi rõ nội dung chuyển khoản nhầm và cung cấp số điện thoại để chủ tài khoản liên hệ hoàn trả.

Tuy nhiên, dù biết rõ số tiền trên không thuộc về mình, Hưng vẫn sử dụng để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Thời điểm đó, công ty do Hưng làm giám đốc không có hoạt động kinh doanh, bản thân người này cũng không có việc làm ổn định.

Chị C. nhiều lần liên hệ yêu cầu hoàn trả nhưng Hưng đưa ra nhiều lý do trì hoãn. Sau đó, Hưng vay mượn tiền để chuyển trả 32,2 triệu đồng cho chị C. rồi chặn liên lạc, không hoàn trả số tiền còn lại.

Không nhận lại đầy đủ tài sản dù đã nhiều lần yêu cầu, chị C. đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan công an, Hưng thừa nhận đã sử dụng số tiền nhận được do chuyển khoản nhầm vào mục đích cá nhân và hiện không có khả năng hoàn trả.

Cơ quan Công an khuyến cáo, khi phát hiện tài khoản nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần liên hệ ngân hàng để xác minh, phối hợp với cơ quan chức năng và thực hiện hoàn trả theo quy định, không tự ý sử dụng số tiền này.

Trường hợp chuyển khoản nhầm hoặc phát hiện giao dịch bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan công an khi cần thiết. Người dân cũng cần cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng việc chuyển khoản nhầm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, không tự ý chuyển tiền hoàn trả vào tài khoản khác khi chưa xác minh rõ thông tin.