Tạm giữ hình sự 2 anh em vụ hành hung người phụ nữ ôm con nhỏ ở Hà Nội

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Trung Kiên (29 tuổi) và Trần Văn Cường (25 tuổi, cùng trú tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 13/5, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một phụ nữ đang ở trong quán cắt tóc cùng con nhỏ thì bị hai đối tượng xông vào hành hung. Sự việc gây bức xúc trong dư luận.

Hai đối tượng bị tạm giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phượng Dực đã khẩn trương xác minh, làm rõ nạn nhân là chủ một quán cắt tóc, gội đầu tại thôn Phú Túc, xã Phượng Dực.

Theo cơ quan công an, do nghi ngờ chủ quán cắt tóc có quan hệ bất minh với bố mình, khoảng 10h10 ngày 8/5, Kiên cùng Cường đến quán để hành hung nạn nhân nhằm “rằn mặt”.

Nhà chức trách xác định vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Công an xã Phượng Dực đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.