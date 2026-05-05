Tạm giữ 3 đối tượng đánh người đi xe máy ngã nhào trước đầu ô tô ở TPHCM

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị đánh bằng nón bảo hiểm, ngã trước đầu ô tô ở TPHCM mà Dân trí đã đưa tin, ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tạm giữ 3 đối tượng Phan Văn Nhựt (20 tuổi, ngụ phường Tam Thắng), Nguyễn Quốc Chỉnh (22 tuổi) và Lê Phú Thành (19 tuổi, cùng ngụ phường Vũng Tàu) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các nghi phạm thực hiện lại quá trình đánh anh T. (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Tam Thắng phát hiện vụ việc một nam thanh niên bị nhóm đối tượng đi xe máy áp sát, dùng nón bảo hiểm tấn công khi đang lưu thông trên đường Lê Lợi nên khẩn trương vào cuộc xác minh.

Qua điều tra ban đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân, Phan Văn Nhựt đã rủ Nguyễn Quốc Chỉnh và Lê Phú Thành cùng tham gia đánh anh V.N.T. (20 tuổi, ngụ phường Tam Thắng).

Khoảng 15h20 ngày 1/5, khi phát hiện anh T. lái xe máy rời khỏi nơi làm việc, nhóm đối tượng đã bám theo.

Khi đến khu vực đường Lê Lợi, Nguyễn Quốc Chỉnh điều khiển xe áp sát để Phan Văn Nhựt dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân, đồng thời Nguyễn Quốc Chỉnh còn dùng chân đạp vào xe khiến anh T. ngã xuống đường.

Cơ quan điều tra thi hành quyết định tạm giữ các nghi phạm (Ảnh: Công an cung cấp)

Không dừng lại, các đối tượng tiếp tục quay lại truy đuổi và thêm một lần tấn công anh T. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an phường Tam Thắng đã triệu tập các đối tượng lên lấy lời khai, tiến hành thực nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra.