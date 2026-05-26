Tạm giữ 29 thanh niên đuổi, đánh nhau gây náo loạn trên đường

Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ 29 thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra của Công an tỉnh Gia Lai, sáng 24/5, lực lượng công an phát hiện một số clip lan truyền về cảnh nhóm thanh niên điều khiển xe máy mang theo hung khí, bình xịt hơi cay, chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đi ngược chiều trên nhiều tuyến đường thuộc khu vực phường Pleiku, Diên Hồng, An Phú (Gia Lai).

Công an đã triệu tập 29 đối tượng liên quan đến hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Trong quá trình di chuyển, các nhóm thanh niên đã rượt đuổi và đánh nhau gây náo loạn nhiều tuyến phố. Toàn bộ diễn biến vụ việc được quay clip, livestream (phát trực tiếp) trên nhiều nền tảng.

Sau khi phát hiện các clip lan truyền, trong chiều 24/5 và ngày 25/5, Công an tỉnh Gia Lai đã chia nhiều tổ công tác phối hợp địa phương truy xét các đối tượng liên quan. Qua đó, công an đã bắt giữ 29 đối tượng, trong đó, đa số là học sinh Trung học phổ thông.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận lúc 0h50 ngày 24/5, Phạm Trung Lĩnh (SN 2007, trú tại phường An Phú, Gia Lai) rủ nhiều thanh niên điều khiển xe máy chạy qua các tuyến phố.

Nhóm thanh niên đuổi đánh nhau, gây náo loạn nhiều tuyến phố (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Khi di chuyển, nhóm của Lĩnh gặp một số thanh niên ở khu vực phường Diên Hồng, Thống Nhất và xã Biển Hồ mang theo hung khí. Sau màn thách thức, 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn và lao vào hỗn chiến. Sau đó, nhóm của Lĩnh đuổi đánh các thanh niên khác và quay clip lại.

Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố hàng chục đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng