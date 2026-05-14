Tạm giam 2 người tham gia tổ chức Việt Tân

Ngày 14/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tạm giam đối với Lê Thanh Sơn (47 tuổi) và Nguyễn Thanh Hùng (45 tuổi), cùng cư trú tại xã Thường Phước, để điều tra về hành vi Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Sơn và Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, vào đầu năm 2025, Lê Thanh Sơn bị các đối tượng ở nước ngoài tiếp cận, lôi kéo và kết nạp vào tổ chức khủng bố Việt Tân. Sơn được giao nhiều nhiệm vụ trong nước, bao gồm việc tuyển chọn và lôi kéo thêm người tham gia tổ chức này.

Đến tháng 9/2025, Sơn đã thành công trong việc lôi kéo Nguyễn Thanh Hùng gia nhập Việt Tân.

Trong quá trình hoạt động, Sơn và Hùng được cho là thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin và tham gia các cuộc họp với các thành viên khác của tổ chức thông qua các nhóm kín trên không gian mạng. Tại đây, các đối tượng này được tuyên truyền các tư tưởng, luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước; đồng thời được hướng dẫn cách thức đối phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngoài ra, Sơn và Hùng còn nhận tiền từ tổ chức khủng bố Việt Tân để thực hiện các hoạt động trong nội địa theo chỉ đạo.

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin theo những lời hứa hẹn, dụ dỗ, lôi kéo tham gia tổ chức Việt Tân. Khi phát hiện bất kỳ thông tin nào liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến Việt Tân, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.