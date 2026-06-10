Tạm giam 2 bị can sản xuất dầu gió giả ở Tây Ninh

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 người giữ vai trò chính trong đường dây sản xuất hàng giả về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Công an tống đạt lệnh bắt tạm giam một trong hai người về hành vi sản xuất dầu gió giả (Ảnh: M.H.).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và Công an xã Phước Lý triệt phá một đường dây lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để sản xuất dầu gió giả mạo nhãn hiệu E.B..

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 27.000 chai dầu gió các loại cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất. Tổng giá trị tang vật được xác định hơn 2 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, sau thời gian thu thập chứng cứ, truy xét mở rộng và đấu tranh với các đối tượng liên quan, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 người về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.