Tài xế ô tô đầu kéo lùi xe vào mép đường khiến người phụ nữ tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Hữu Đối (40 tuổi, trú ở xã Thanh Hà, Hải Phòng) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Đoàn Hữu Đối vừa bị công an khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Trưa 8/6 tại km77+800 quốc lộ 32 thuộc khu 21, xã Vạn Xuân (Phú Thọ), ông Đối điều khiển ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15C-143.11 kéo theo sơ mi rơ moóc mang biển số 15RM-070.79 lưu thông trên đường.

Khi qua khu vực ngã tư Cổ Tiết khoảng 300m, người đàn ông này nghe thấy tiếng động bất thường từ phía sau sơ mi rơ moóc nên dừng xe kiểm tra.

Do ô tô đầu kéo dừng chiếm phần lớn làn đường bên phải nên xe máy do bà C.T.T.N. (53 tuổi, trú tại khu Xóm Chùa, xã Đồng Lương, Phú Thọ) điều khiển đi phía sau cũng dừng lại.

Sau đó, ông Đối điều khiển ô tô đầu kéo lùi về phía sau để đưa phương tiện vào sát mép đường. Công an cho biết, tài xế không sử dụng còi cảnh báo hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết trong quá trình lùi xe để bảo đảm an toàn, dẫn đến phần sau sơ mi rơ moóc va chạm với xe máy của bà N..

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau va chạm, tài xế Đối tiếp tục di chuyển lùi, khiến bà N. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng, thiệt hại hơn 4 triệu đồng.

Công an đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Đoàn Hữu Đối để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.