Tài xế dùng dây điện siết cổ vợ rồi dọa giết vì ghen tuông

Ngày 9/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Đức Tuấn (SN 1994, trú tại thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú, Quảng Trị) về tội Đe dọa giết người.

Theo điều tra của cơ quan công an, do nghi ngờ vợ là chị Đ.T.M.L. có quan hệ tình cảm với người khác, Tuấn nảy sinh ghen tuông, liên tục tra hỏi nhưng chị L. không trả lời.

Đối tượng Cao Đức Tuấn (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị).

Tuấn sau đó đã ép vợ lên xe đầu kéo rồi lái di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau. Người đàn ông liên tục tra hỏi vợ về việc ngoại tình. Khi đến Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), Tuấn và vợ thuê phòng nghỉ để nghỉ lại.

Tại phòng nghỉ, Tuấn tiếp tục tra hỏi, dùng dây điện thoại siết cổ vợ. Khi chị L. van xin, Tuấn đã buông tha và đi ngủ. Thời gian sau đó, Tuấn điều khiển xe đầu kéo chở vợ đến nhiều địa điểm khác nhau, trên xe đối tượng tiếp tục siết cổ vợ và dọa giết. Người vợ van xin, Tuấn mới buông tay.

Khi Tuấn lái xe di chuyển đến địa phận tỉnh Nghệ An, chị L. xin xuống xe để đi vệ sinh rồi lợi dụng sơ hở để bỏ trốn, trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Cao Đức Tuấn điều khiển xe đầu kéo sang Lào nhập hàng, khi về đến Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thì bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ.