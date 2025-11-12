Sở Y tế Hà Nội: Nỗ lực ngăn chặn lưu hành dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả

Thời gian qua, Sở Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, dược liệu, thuốc cổ truyền và thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

Đây là nhóm sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng nên thường bị lợi dụng để kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc.

Công tác thanh tra tập trung vào phát hiện, ngăn chặn việc lưu hành dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả hoặc không bảo đảm chất lượng; đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi các sản phẩm vi phạm để kịp thời loại bỏ khỏi thị trường.

Lực lượng chức năng triệt phá đường dây sản xuất thuốc xương khớp giả do đối tượng Nguyễn Tiến Đạt, trú tại Chung cư Hapulico cầm đầu (Ảnh: Bộ Công an).

Song song, Sở Y tế tăng cường hậu kiểm việc tuân thủ pháp luật trong sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có điều kiện như dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế; thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Việc kiểm soát toàn diện giúp hạn chế tối đa nguy cơ tiềm ẩn từ các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Trong tháng 10, Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra 84 vụ việc và phát hiện, xử lý 10 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt 300 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh sản phẩm không giấy phép, không rõ nguồn gốc hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Sở Y tế cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, đẩy mạnh phối hợp liên ngành và chú trọng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu là xây dựng thị trường thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển bền vững ngành y tế.

Đức Anh