Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố Dương Thanh Cường (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Cửu Long Phát) và Phạm Hoàng Thọ (Giám đốc công ty này) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2007 đến năm 2009, một ngân hàng thương mại đã cho các công ty do Dương Thanh Cường thành lập vay tổng cộng 1.335 tỷ đồng trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Bị can Dương Thanh Cường (Ảnh: Xuân Duy).

Trong đó, sai phạm liên quan đến các hợp đồng tín dụng của Công ty Thanh Phát, Công ty Tấn Phát và Công ty Tân Đại Phát đã được điều tra, xét xử bằng các bản án có hiệu lực pháp luật. Riêng khoản vay liên quan đến Công ty Cửu Long Phát, TAND TPHCM yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra xác định, Dương Thanh Cường là người trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty Cửu Long Phát. Bị can đã nâng khống giá trị 2 tài sản của công ty này và 8 tài sản của Công ty Việt Remax.

Ông Cường còn chỉ đạo Phạm Hoàng Thọ ký khống hồ sơ vay vốn, hợp đồng mua bán, biên bản định giá tài sản, hợp đồng thế chấp và giấy nhận nợ để Công ty Cửu Long Phát được ngân hàng giải ngân 111 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Cường sử dụng toàn bộ khoản vay vào các mục đích khác với cam kết ban đầu. Cơ quan tố tụng xác định bị can đã chiếm đoạt 71,7 tỷ đồng, tương ứng phần chênh lệch giữa số tiền được giải ngân và giá trị thực tế của tài sản bảo đảm.

Theo cáo trạng, hành vi của các bị can Dương Thanh Cường và Phạm Hoàng Thọ cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tuy nhiên, căn cứ khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, hành vi của hai bị can được xác định phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân, thay vì tử hình như quy định trước đây).