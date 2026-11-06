Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ khai mạc ngày 1/12 và dự kiến kéo dài đến ngày 14/12. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Phạm Năng Thành làm chủ tọa.

TAND TP Hà Nội đã tống đạt giấy triệu tập tham gia phiên tòa đến các bị hại trong vụ án.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Ngọc Thủy (44 tuổi, tức Shark Thủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup) và Nguyễn Mạnh Phú (43 tuổi, Giám đốc Tài chính Công ty Egroup) cùng bị đưa ra xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Bị cáo Tống Thị Kim Liên (61 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Thương mại dịch vụ Nhất Nhất) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

26 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, sử dụng vào mục đích cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt thủ đoạn gian dối nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Cụ thể, Shark Thủy chỉ đạo bộ phận kế toán nâng khống vốn điều lệ, nâng khống số lượng cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng, sau đó sử dụng số cổ phần này để chuyển nhượng cho các nhà đầu tư.

Shark Thủy (Ảnh: D.T.).

Không chỉ nâng khống vốn điều lệ, các bị cáo còn bị cáo buộc tạo doanh thu khống tương đương khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh Egroup là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận cao để thu hút dòng tiền đầu tư.

Để thực hiện kế hoạch, Shark Thủy chỉ đạo bộ phận kinh doanh xây dựng các chương trình huy động vốn, quảng cáo về hệ thống trường học, hiệu quả kinh doanh và bảng tính lợi nhuận khi mua cổ phần.

Các nhân viên kinh doanh được tập huấn kỹ năng chào mời, lôi kéo khách hàng đến trụ sở Công ty Egroup, Công ty Egame tham quan, tìm hiểu mô hình hoạt động và ký hợp đồng đầu tư.

Theo nội dung hợp đồng, Shark Thủy chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, đồng thời cam kết sau một năm sẽ mua lại với giá 42.000 đồng/cổ phần.

Mặc dù bỏ tiền mua cổ phần, các nhà đầu tư phải ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho Nguyễn Ngọc Thủy.

Để thu hút thêm người mua, Shark Thủy còn đưa ra chính sách hoa hồng 5% trên tổng số tiền đầu tư đối với khách hàng giới thiệu được nhà đầu tư mới. Trong đó, 2% hoa hồng được trả bằng cổ phần Egroup, 3% còn lại bằng tiền mặt nhưng khách hàng được khuyến khích tiếp tục quy đổi thành cổ phần.

Theo cơ quan truy tố, giai đoạn 2021-2023, hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup bắt đầu gặp khó khăn. Nhiều trung tâm tiếng Anh, trường mầm non lần lượt đóng cửa, lượng khách hàng mới sụt giảm, trong khi các khoản nợ đến hạn ngày càng lớn.

Sau đó Shark Thủy đưa ra cơ chế cho phép nhân viên sử dụng tới 70% số tiền huy động được từ nhà đầu tư mới để thanh toán cho các khách hàng có dư nợ cũ do chính nhân viên đó quản lý. Chỉ 30% số tiền còn lại được nộp về công ty.

Cơ quan tố tụng xác định, các nhân viên kinh doanh trong giai đoạn này đều biết việc huy động vốn thực chất là lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước, thay vì sử dụng vào hoạt động kinh doanh giáo dục như cam kết.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.

Toàn bộ số tiền huy động từ nhà đầu tư được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo thuế, báo cáo tài chính gửi cơ quan chức năng. Đến nay, Công ty Egroup và Công ty Egame đã mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán các khoản tiền cho nhà đầu tư.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cáo trạng còn đề cập đến việc Nguyễn Ngọc Thủy sử dụng các hợp đồng kinh tế nhằm tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup.