Chiều 16/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các tội danh liên quan do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Rửa tiền.

Khi công bố bản án, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của các bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và bức xúc trong dư luận xã hội.

Tòa cũng cân nhắc thái độ khai báo, sự ăn năn, hối cải và các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình đối với từng bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) vận hành 36 sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế, sử dụng 81 công ty và hàng chục văn phòng kinh doanh với hơn 1.700 nhân viên.

Đường dây bị xác định đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Để nhận tiền từ nhà đầu tư, nhóm của Nam mở ví tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng.

Theo cáo trạng, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 319 tỷ đồng qua các ví Ngân Lượng để nạp tiền vào những sàn giao dịch liên quan đến Phó Đức Nam.

Cơ quan tố tụng xác định ông Bình giữ vai trò chỉ đạo chung hoạt động của Ngân Lượng, quyết định chính sách thu phí đối với khách hàng. Các giao dịch nạp tiền được áp dụng mức phí 2,5%, còn rút tiền là 1% và 1.000 đồng mỗi lượt.

Từ tháng 6/2020, công ty nhận được các công văn của cơ quan công an yêu cầu xác minh những ví có giao dịch với các sàn ngoại hối thuộc hệ thống Mr Pips.

VKS cáo buộc dù biết các sàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đang bị xác minh, Shark Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới duy trì dịch vụ để tiếp tục thu phí.

Bị cáo còn bị cáo buộc chỉ đạo hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phối hợp với phía các sàn giao dịch, sử dụng dữ liệu của ví khác để trả lời cơ quan công an, thay cho thông tin giao dịch thực tế.

Tại phần xét hỏi ngày 30/10, Shark Bình khai các sàn giao dịch ban đầu đăng ký sử dụng ví Ngân Lượng như những khách hàng bình thường.

Khi phát sinh nhiều khiếu nại, công ty tiến hành đánh giá rủi ro và quyết định chấm dứt hợp tác.

Bị cáo khẳng định chưa từng gặp Phó Đức Nam, đến khi Nam bị bắt mới biết người này có liên quan đến nhóm khách hàng của Ngân Lượng.

Tuy nhiên, bị cáo Bình thừa nhận trách nhiệm đối với những chỉ đạo của mình và việc cung cấp thông tin liên quan đến yêu cầu xác minh của cơ quan công an.

Trong phần luận tội ngày 4/11, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Shark Bình 9-10 năm tù về tội Rửa tiền. Cơ quan công tố nhận định hành vi che giấu dòng tiền đã gây khó khăn cho việc xác minh, điều tra.

Quá trình điều tra, Công ty Ngân Lượng đã nộp 5,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo.

Trong phần tranh luận ngày 8/11, Shark Bình mong HĐXX xem xét việc khắc phục hậu quả và các biện pháp kiểm soát rủi ro mà doanh nghiệp từng thực hiện.

Trong lời nói sau cùng, Shark Bình gửi lời xin lỗi đến các bị hại. Shark Bình mong được xem xét những tình tiết giảm nhẹ, sớm chấp hành xong hình phạt để trở về tiếp tục lao động.