Sẽ sớm kết luận điều tra vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 15/12, tại họp báo công tác công an năm 2025 của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin về quá trình điều tra những sai phạm tại Bộ Y tế, cụ thể là dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục C03, kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về 3 tội danh.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục C03 (Ảnh: Hải Nam).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các hành vi vi phạm của các bị can gây thất thoát hơn 760 tỷ đồng. Cục C03 đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu hồi tài sản và sớm kết luận điều tra.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 528/KL-TTCP về thanh tra dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức tại tỉnh Hà Nam.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đến Bộ Công an để xem xét, điều tra xử lý đối với 2 nội dung.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với bộ trưởng, thứ trưởng được phân công phụ trách 2 dự án theo từng thời kỳ liên quan đến các vi phạm, sai phạm nêu trong kết luận.

Theo Thanh tra Chính phủ, số tiền thiệt hại và lãng phí tại hai dự án này lên đến hơn 1.200 tỷ đồng.

Trong đó, kết luận nêu rõ trách nhiệm thuộc Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, các đơn vị, cá nhân trực tiếp liên quan.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam có quy mô bệnh viện 1.000 giường, tổng 118.941m2 sàn. Tổng mức đầu tư 4.990 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Nhà nước 4.500 tỷ đồng và nguồn khác.

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 cũng có quy mô bệnh viện 1.000 giường, tổng 117.714m2 sàn. Tổng mức đầu tư 4.968 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Nhà nước 4.500 tỷ đồng và nguồn khác.

Hồi đầu tháng 6, Bộ Công an đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 5 bị can cùng tội danh nêu trên.

Các bị can này gồm: Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Dinh dưỡng SHT; Trần Văn Sinh, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán Ban Quản lý dự án Kinh tế trọng điểm, Bộ Y tế; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế; Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế; Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế.

Ngày 29/9, tại thông báo cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đến ngày 29/9, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung 2 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố là 7 người.

Các bị can bị khởi tố với 3 tội danh chính, là Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Người phát ngôn Bộ Công an thông tin thêm, số tiền đã thu hồi liên quan đến vụ án nêu trên là hơn 14 tỷ đồng.

Về các hành vi cụ thể xác định sai phạm, cơ quan điều tra nêu các sai phạm gồm trong thuê tư vấn nước ngoài phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gây lãng phí. Lãng phí này gây thiệt hại cho nhà nước 80 tỷ đồng.