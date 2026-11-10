Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Chứa mại dâm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra đồng loạt 6 cơ sở massage, gồm H.G. 1 tại phường Gia Lộc, H.G. 2 tại phường Gò Dầu, T.T.N. tại xã Truông Mít, T.C. tại phường An Tịnh, T.H.7 tại xã An Ninh và N.Y tại phường Trảng Bàng.

Công an kiểm tra căn phòng tổ chức mua bán dâm (Ảnh: C.A.).

Tại các cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện quản lý tổ chức bán vé để nhân viên nữ bán dâm cho khách ngay trong phòng massage, với giá 1,5 triệu đồng/lượt.

Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 6 nhân viên quản lý, gồm Nguyễn Văn Chậm (44 tuổi, quê An Giang), Huỳnh Vĩnh Long (39 tuổi, quê Tây Ninh), Đỗ Minh Hải (19 tuổi, quê Cần Thơ), Lê Tấn Nghĩa (29 tuổi, quê Vĩnh Long), Phan Hoàng Khan (23 tuổi, quê Cần Thơ) và Phạm Văn Sinh (25 tuổi, quê Hải Phòng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2025, Phạm Văn Thủy (37 tuổi, ngụ TPHCM) thuê mặt bằng mở cơ sở massage T.T.N. tại xã Truông Mít. Sau đó, Thủy tiếp tục mở cơ sở H.G. 1 tại phường Gia Lộc và giao Nguyễn Thị Ngọc Giào (27 tuổi, quê Đồng Tháp) đứng tên.

Đến tháng 7/2025, Thủy hùn vốn với Phạm Văn Tuấn (45 tuổi, quê Hải Phòng) mở thêm cơ sở massage T.C. tại phường An Tịnh. Tại các cơ sở, Thủy thuê người quản lý, tổ chức bán vé massage kèm hoạt động mua bán dâm.

Nhóm liên quan hoạt động mua bán dâm bị công an bắt giữ (Ảnh: C.A.).

Một người khác là Hoàng Văn Bốn (38 tuổi, quê Hải Phòng) từng làm quản lý tại cơ sở H.G. 1 từ tháng 1 đến tháng 8. Sau đó, Bốn nghỉ việc, thuê mặt bằng mở cơ sở massage N.Y và thuê Phạm Văn Sinh làm quản lý.

Để bảo đảm nguồn tiếp viên phục vụ khách, các chủ cơ sở thỏa thuận với nhau, giao nhân viên quản lý liên lạc, điều chuyển tiếp viên giữa các địa điểm khi cần. Với mỗi lượt bán dâm, chủ cơ sở sử dụng tiếp viên được hưởng 500.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, 10 người liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.