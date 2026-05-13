Sắp xét xử vụ Tài “Đen” và đồng phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Ngày 13/5, đại diện Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Hội Phú (Gia Lai) dự kiến diễn ra vào ngày 26/5.

Vụ án được Viện kiểm sát nhân dân (KSNSD) tối cao phân công Viện KSND tỉnh Gia Lai thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Phạm Anh Tài (trái) và Lê Văn Ân thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Liên quan đến vụ án này, Phạm Anh Tài (tức Tài “Đen”, SN 1990, trú tại phường Kon Tum, Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội Cướp tài sản, Rửa tiền và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tối cao, chiều 19/1, Tài và Ân đi xe máy Exciter biển số 77G1-313.12 đến phòng giao dịch ngân hàng có trụ sở ở phường Hội Phú, dùng súng khống chế nhân viên để cướp gần 2 tỷ đồng.

Sau khi gây án, cả 2 mang xe máy vào khu vực rừng thông thuộc phường Diên Hồng (Gia Lai) chôn giấu phương tiện, đốt quần áo sử dụng khi gây án rồi tẩu thoát về Quảng Ngãi.

Bộ Công an phối hợp công an các địa phương kiểm tra tang vật trong vụ cướp ngân hàng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đến ngày 21/1, Tài và Ân vào TPHCM, chia nhau mỗi người khoảng 900 triệu đồng để mua vàng. Sau đó, các đối tượng bán lại vàng nhằm đổi thành tiền mặt để che giấu nguồn gốc số tiền cướp được.

Tối 4/2, lực lượng công an đã bắt giữ Ân tại địa bàn phường Kon Tum, Quảng Ngãi. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ một khẩu súng, 830 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Ngày 5/2, Ban chuyên án bắt giữ Phan Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai, thu giữ thêm 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt và 2 nhẫn vàng.

Thời điểm gây ra vụ cướp ngân hàng, Tài đang bị truy nã về tội Giết người và có 6 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.