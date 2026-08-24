Sắp xét xử tài xế cán chết nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long

Ngày 24/8, TAND khu vực 4 (tỉnh Vĩnh Long) đã có quyết định đưa vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, trú tại xã Tam Ngãi), tài xế xe tải cán chết nữ sinh N.N.B.Tr..

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 28/8.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Theo thông tin từ tòa án, bị cáo Trung được chỉ định một luật sư bào chữa, trong khi phía bị hại có nhiều luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Cáo trạng cho biết, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải biển kiểm soát 84C-102.77 trên tỉnh lộ 901. Khi đến đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Trung phát hiện một xe tải khác đang dừng sát lề phải. Trung đã cho xe lấn sang làn trái để vượt.

Cùng lúc đó, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N. (SN 2010) đang điều khiển xe đạp điện, phía sau là em N.N.B.Tr. chở em L.M.N. trên một xe khác. Thấy xe tải của Trung lấn làn nên em N. phanh gấp.

Xe của em Tr. chạy phía sau không kịp xử lý, đã va vào xe của N. và ngã sang trái, vẫn nằm trên phần đường của mình. Đúng lúc này, bánh trước bên trái xe tải do Trung điều khiển đã cán qua người em Tr..

Nữ sinh Tr. bị thương nặng và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng sau đó đã không khởi tố vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh Tr. tử vong. Quá bất bình, ngày 28/4/2025, cha ruột nữ sinh Tr. là ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983) đã dùng súng tự chế đến nhà bắn Trung.

Sau đó ông Phúc tự bắn vào đầu mình. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng ông Phúc đã tử vong, còn Trung sau thời gian điều trị đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị bệnh.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đến ngày 26/6/2025, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Trung về tội danh trên.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, Trung bị tổn thương cơ thể 90% do vết thương do súng gây ra. Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16/9/2025 xác định, trước, trong và sau khi gây tai nạn cho đến thời điểm bị bắn, Trung không mắc bệnh tâm thần. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, sau khi bị bắn, Trung mắc bệnh lý tâm thần với chẩn đoán “mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác...”, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mắc chứng mất trí mức độ trung bình. Do đó, ngày 8/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can để Trung điều trị các bệnh lý và chữa bệnh bắt buộc.

Kết luận giám định ngày 8/7 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cho thấy, Trung mắc chứng mất trí sau chấn thương não, mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Những tình tiết này đã khiến vụ án bị trì hoãn nhiều lần trước khi được đưa ra xét xử.