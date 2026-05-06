Sản xuất giấm giả từ hóa chất công nghiệp, 4 người bị bắt ở TPHCM

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Thư (SN 1979, ngụ phường An Lạc), Trần Ngũ Châu (SN 1987, em ruột Thư), Võ Phi Cường (SN 1968, ngụ phường Phú Định) và Nguyễn Văn Nhì (SN 1981, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Trần Minh Thư và các đối tượng bị bắt tạm giam (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và triển khai thực hiện kế hoạch về tháng cao điểm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Phòng Cảnh sát kinh tế tăng cường các biện pháp nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực, qua đó phát hiện Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Thư Trần Hớn, trụ sở tại phường Chợ Lớn, do Trần Minh Thư làm giám đốc có hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán giấm acetic giả xuất xứ Hàn Quốc.

Sau khi nắm rõ hoạt động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Phú Định, Công an phường Chợ Lớn khám xét khẩn cấp kho hàng, trụ sở Công ty Thư Trần Hớn, thu giữ gần 200 thùng, can hóa chất các loại.

Giấm acetic giả được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Thuận Thiên).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Công ty Thư Trần Hớn không đăng ký và không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất các loại hóa chất. Tuy nhiên, do hám lợi, từ tháng 9/2025 đến khi bị bắt, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên sản xuất giấm acetic giả sử dụng trong thực phẩm.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn thu mua acid acetic sử dụng trong công nghiệp do Đài Loan sản xuất, sau đó pha trộn với nước thành giấm acetic sử dụng trong thực phẩm, chiết rót vào các thùng, can rỗng chứa nhãn hiệu acetic xuất xứ Hàn Quốc thật để đưa ra thị trường tiêu thụ. Từ tháng 9/2025 đến nay, các đối tượng đã sản xuất hơn 500 thùng, can giấm giả đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Giấm acetic giả được sang chiết vào các thùng có nhãn hiệu thật để đưa ra thị trường (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo Công an TPHCM, acid acetic sử dụng trong công nghiệp là loại không phải lên men tự nhiên; được ứng dụng, sử dụng trong ngành dệt, nhuộm vải, trong ngành gỗ (chống mốc, giúp sản phẩm có độ bền cao hơn).

Trường hợp người dân sử dụng hóa chất này trong thực phẩm sẽ gây nguy cơ ngộ độc cấp tính, bỏng niêm mạc miệng, dạ dày, tổn thương gan, thận do tồn dư kim loại nặng như chì, arsen. Chất này có thể gây trào ngược dạ dày, đau bụng, loét thực quản và thậm chí tử vong nếu nồng độ cao.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm trên thị trường để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.