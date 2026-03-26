Sàn tiền ảo ONUS đã huy động hàng tỷ USD, công an triệu tập hơn 140 người

Tối 26/3, Bộ Công an thông tin về việc triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn.

Theo Bộ Công an, các đối tượng trong đường dây đã huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư.

Trong 2 ngày 20 và 21/3, nhiều tổ công tác tại Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk đồng loạt khám xét, triệu tập hơn 140 người liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra cho biết đã thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản và tài liệu liên quan, đồng thời ngăn chặn việc tiêu hủy chứng cứ, tẩu tán tài sản, không để thiệt hại tiếp tục gia tăng đối với các bị hại.

Sàn tiền ảo ONUS (Ảnh: Vinh Trung).

Trước đó, ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.

Một ngày sau, cơ quan điều tra khởi tố bị can, tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD), cùng 4 đối tượng khác, về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Một đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Nhân, Chiến, Thảo cùng một số người liên quan bị xác định đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG..., sau đó phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Nhân đã chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo không đúng sự thật, đồng thời thực hiện giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu.

Bộ Công an đề nghị cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội hoặc Điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 069.220.9027, để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, nhất là các dự án tự xưng là “hệ sinh thái công nghệ”, “tiền ảo”, “tiền mã hóa” kèm cam kết lợi nhuận, lãi suất cao. Cơ quan chức năng đồng thời lưu ý người dân đề phòng các chiêu trò lợi dụng vụ án này để tiếp tục lừa đảo như “rút tiền hộ”, “khôi phục tài khoản”.