Rủ bạn cướp hơn 2,2 triệu USD của mẹ, thanh niên ở Tây Ninh lĩnh án

Chiều 20/3, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ cướp tài sản hơn 2,2 triệu USD, từng gây xôn xao dư luận.

Bị cáo Phạm Lý Phương (35 tuổi, ngụ Tây Ninh) bị HĐXX tuyên phạt 17 năm tù; Đào Xuân Lộc (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) lĩnh 18 năm tù; Nguyễn Anh Duy (33 tuổi, ngụ Gia Lai) và Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ Ninh Bình) cùng nhận mức án 16 năm tù, về tội Cướp tài sản.

Liên quan vụ án, Lê Nguyên Bình (38 tuổi, ngụ Gia Lai) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và 1 năm tù về tội Che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt 9 năm tù; Lò Việt Chung (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) 1 năm tù về tội Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, bà L. (ngụ TPHCM) được một người quen ở Campuchia mượn 2,5 triệu USD. Bà L. nhờ bà Lý Thị Hoa (ngụ ấp Thuận Tân, xã Bến Cầu, Tây Ninh) nhận giúp tiền để chuyển sang Campuchia.

Phương là con ruột của bà L., biết mẹ sẽ nhận khoản tiền lớn từ người phụ nữ ở TPHCM, bị cáo bàn bạc với Lộc, Duy và Tuấn Anh dựng kịch bản giả danh công an để chiếm đoạt.

Ngày 10/3, khi bà Hoa nhờ Phương đi nhận hơn 2,2 triệu USD, bị cáo này báo cho Lộc. Sau đó, Lộc chở Duy và Tuấn Anh đến nhà bà Hoa. Tại đây, Duy và Tuấn Anh giả danh công an kiểm tra, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Sau khi gây án, Lộc cắt liên lạc với Phương, cùng Duy và Tuấn Anh bỏ trốn qua nhiều địa phương trước khi bị bắt. Trong thời gian này, Chung tham gia vận chuyển, hỗ trợ tiêu thụ khoảng 500 triệu đồng; Bình tham gia tiêu thụ tài sản, chỉ đường lẩn trốn và cất giữ một phần tiền liên quan vụ án. Cơ quan chức năng xác định toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt đã được thu hồi.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ vai trò từng bị cáo và các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên mức án như trên; một số bị cáo nhận mức án thấp hơn đề nghị của viện kiểm sát.