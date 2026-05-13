Rạng sáng đi gõ cửa phòng trọ tìm người, thanh niên bị đánh tử vong
(Dân trí) - Một thanh niên ở Gia Lai bị đánh trọng thương khi đến gõ cửa phòng trọ tìm bạn vào rạng sáng. Nạn nhân tử vong sau nhiều giờ cấp cứu tại bệnh viện.
Ngày 13/5, thông tin từ cơ quan chức năng phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, khoảng 2h30 cùng ngày, anh B.M.S. (SN 2009, trú tại xã Ia Grai, Gia Lai) điều khiển xe máy chở Đ.V.D. và N.H.T. (SN 2008, trú tại xã Ia Grai) đến một dãy phòng trọ trên đường Tuệ Tĩnh, phường Diên Hồng, để tìm một người tên Hoàng.
Trong lúc gõ cửa phòng trọ, S. bất ngờ bị khoảng 3-4 thanh niên từ trong dãy trọ lao ra dùng tay, chân đánh liên tiếp.
Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu trong tình trạng ngưng tuần hoàn, hô hấp, tím tái toàn thân, sưng nề vùng đầu... Tuy nhiên, đến khoảng 10h, nạn nhân đã tử vong.
Công an phường Diên Hồng đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai điều tra, truy tìm nhóm người liên quan để làm rõ vụ việc.