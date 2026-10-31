Quy trình kinh doanh bóng cười tinh vi tại Coca Club

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Quảng Ninh vừa phát hiện, làm rõ hoạt động buôn bán bóng cười trái phép tại cơ sở Coca Club. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 5 bình kim loại chứa khí N2O, tổng khối lượng 103,7kg.

Hoạt động kinh doanh khí cười trái phép tại cơ sở Coca Club (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tiến Tú, trú tại phường Hạ Long, Quảng Ninh, chủ cơ sở Coca Club và Vũ Thị Trà Mi, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh, đã góp vốn, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh khí cười trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Thay vì tập kết bình khí tại cơ sở, các đối tượng thuê một dãy nhà trọ cách Coca Club khoảng 50m làm kho chứa. Khí N2O được chia nhỏ, vận chuyển từng phần vào cơ sở để bơm thành bóng phục vụ khách. Cách làm này nhằm hạn chế số lượng tang vật bị phát hiện, thu giữ khi cơ sở bị kiểm tra.

Dùng hai loại hóa đơn để che giấu việc bán bóng cười

Tại Coca Club, các đối tượng phân công nhân viên thực hiện từng công đoạn. Khi khách có nhu cầu sử dụng bóng cười, nhân viên phục vụ bàn thông báo số lượng cho thu ngân. Thông tin được ghi vào giấy nhớ màu vàng, chuyển cho nhân viên quản lý kho để xuất bóng.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng hai loại hóa đơn nhằm che giấu hoạt động buôn bán. Hóa đơn thanh toán chính chỉ thể hiện những mặt hàng thông thường như bia, nước giải khát, hoa quả. Số lượng bóng cười được ghi riêng trên giấy rồi ghim kèm hóa đơn.

Một nhóm Telegram cũng được lập để theo dõi hóa đơn, doanh thu, số lượng bóng cười và tiền booking phát sinh hằng ngày.

Theo lời khai của nhân viên thu ngân, nhóm Telegram được sử dụng để cập nhật cả doanh thu đồ uống và số lượng bóng cười khách đã sử dụng, phục vụ việc kiểm soát hoạt động kinh doanh.

Trung tá Nguyễn Hùng Cường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết để chứng minh hành vi vi phạm, đủ căn cứ xử lý hình sự, cơ quan điều tra phải cá thể hóa trách nhiệm của từng người tham gia, đồng thời làm rõ nguồn tiền thu lợi bất chính. Đây là những nội dung đòi hỏi nhiều thời gian, công sức do các đối tượng sử dụng phương thức che giấu tinh vi.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ ngày 6/4 đến 28/4, Coca Club đã bán hơn 4.500 quả bóng cười, thu gần 592 triệu đồng.

Trong nhóm này, Tú và Mi là hai người góp vốn, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động. Năm người còn lại đảm nhiệm các vị trí quản lý, chăm sóc khách hàng, thu ngân và quản lý kho, có vai trò giúp sức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án về tội Buôn bán hàng cấm, theo Điều 190 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Các đối tượng sử dụng hai loại hóa đơn khác nhau để qua mắt lực lượng chức năng (Ảnh: Công an cung cấp).

Hơn 30 vụ việc vi phạm liên quan đến khí N2O

Theo cơ quan chức năng, lợi nhuận lớn khiến các đối tượng bất chấp quy định pháp luật, tìm cách lợi dụng hoạt động kinh doanh hợp pháp để buôn bán bóng cười. Việc phân công nhân viên tham gia từng khâu cũng khiến quá trình xác định vai trò, trách nhiệm của từng người trở nên phức tạp.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 30 vụ việc liên quan đến khí N2O, với khoảng 40 trường hợp vi phạm. Trong đó, đơn vị khởi tố hình sự 4 vụ với 17 bị can, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền gần 2 tỷ đồng và thu giữ gần 3.000 bình khí N2O.

Đại tá Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết sau một năm tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, tình hình mua bán, vận chuyển và sử dụng khí N2O tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã có những chuyển biến tích cực.

Nhiều cơ sở kinh doanh không còn dám sử dụng bóng cười trong các hoạt động vui chơi, giải trí. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố và nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy.

Khởi tố 7 đối tượng về tội Buôn bán hàng cấm, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự (Ảnh: Công an cung cấp).

Việc phát hiện hoạt động buôn bán khí cười núp bóng kinh doanh đồ uống tại Coca Club là lời cảnh báo đối với các chủ cơ sở và người lao động. Những người tham gia, giúp sức vào hoạt động buôn bán hàng cấm không thể lấy lý do không trực tiếp bán hàng, phục vụ khách hoặc chỉ làm theo sự phân công để biện minh cho hành vi của mình.

Lợi nhuận trước mắt không thể là lý do để bất kỳ cá nhân, tổ chức nào bất chấp quy định pháp luật.