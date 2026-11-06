Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hiển (45 tuổi, trú ở xã Thanh Thủy, Phú Thọ) để điều tra về tội Trốn thuế.

Vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Siêu thị Hưng Thịnh thuộc Công ty TNHH thương mại sản xuất xây dựng và dịch vụ giải trí Thanh Hương, nơi bà Hiển giữ vai trò quản lý.

Công an làm việc với bà Nguyễn Thị Hiển (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an xã Thanh Sơn phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động bán hàng và thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế tại Siêu thị Hưng Thịnh (thôn Nhang Quê, xã Thanh Sơn).

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2025 đến hết tháng 12/2025 bà Hiển bán hàng cho một số cá nhân là chủ hộ kinh doanh trên địa bàn nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không ghi chép giao dịch vào sổ sách kế toán của công ty và không kê khai thuế theo quy định.

Tổng giá trị hàng hóa không được kê khai thuế trên 6,6 tỷ đồng. Kết quả giám định của Thuế tỉnh Phú Thọ cho thấy số tiền thuế giá trị gia tăng tương ứng bị trốn trên 534 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ này khai nhận hành vi vi phạm và bị cảnh sát ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Toàn bộ số tiền trốn thuế trên 534 triệu đồng đã được công an thu hồi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của bị can và các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.