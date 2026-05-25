Quán bar trong đường dây ma túy ở Vũng Tàu thu hơn 41 tỷ, kê khai chỉ 6 tỷ

Liên quan đến vụ khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy, Công an TPHCM tiếp tục khởi tố 3 bị can tại quán bar Revo về tội Trốn thuế.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TPHCM về việc đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các tụ điểm phức tạp.

Từ đó, lực lượng đã ra quân đồng bộ và đạt được những chiến công đặc biệt xuất sắc. Điển hình là vụ việc kiểm tra, triệt phá toàn diện các hành vi vi phạm pháp luật tại quán bar Revo, phường Vũng Tàu.

Vũ, Dương và Ngọc Anh từ trái qua (Ảnh: Nguyễn Trang).

Không dừng lại ở việc xử lý tội phạm ma túy, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thể hiện vai trò chủ động đi sâu, điều tra toàn diện hoạt động tài chính của quán bar Revo. Quá trình kiểm tra, đối chiếu số liệu kê khai thuế, Phòng Cảnh sát kinh tế đã vạch trần thủ đoạn trốn thuế tinh vi của chủ quán bar này.

Theo cảnh sát, quán bar Revo có pháp nhân là Công ty Mai Group do Đặng Tuấn Vũ (SN 1991, ngụ phường Rạch Dừa) quản lý, điều hành mọi hoạt động của công ty. Vũ thuê Mai Quý Dương (SN 1972, ngụ phường Vũng Tàu) là người đại diện theo pháp luật cho công ty và thuê kế toán là Lê Ngọc Anh để kê khai báo cáo thuế.

Trong năm 2025, tổng doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh tại quán Revo là hơn 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này chỉ xuất hóa đơn và kê khai thuế với số tiền trên 6 tỷ đồng. Số doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn, không hạch toán sổ sách nhằm mục đích trốn thuế lên tới trên 35 tỷ đồng.

Bước đầu, nhà chức trách xác định công ty này đã trốn thuế với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Tuấn Vũ, Mai Quý Dương và Lê Ngọc Anh về tội Trốn thuế. Trong đó, Vũ và Dương bị bắt tạm giam, còn Ngọc Anh bị cấm đi khỏi nơi cư trú.