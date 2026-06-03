Phụ xe khách chiếm đoạt hơn 60 triệu đồng của chủ xe

Ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, trú tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (áo đen) chiếm đoạt tiền của chủ xe khách (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, Công an xã Tây Tiền Hải tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Phạm Xuân Thảo (SN 1960, trú tại xã Tây Tiền Hải), về việc Nguyễn Tuấn Anh, là nhân viên phụ xe khách của Công ty TNHH Xuân Thảo, chiếm đoạt hơn 60 triệu đồng là tiền thu vé hành khách và vận chuyển hàng hóa của chuyến xe khách chạy tuyến Thái Bình - Vũng Tàu (nay là Hưng Yên - TP Hồ Chí Minh).

Tiếp nhận tố giác, Công an xã Tây Tiền Hải đã tiến hành xác minh, làm việc với đối tượng. Tại cơ quan công an, Nguyễn Tuấn Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, vụ việc là lời cảnh báo đối với các hành vi lợi dụng sự tin tưởng trong quan hệ lao động, công việc để chiếm đoạt tài sản. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định.