UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) vừa yêu cầu các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, đồng thời đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trước thềm APEC 2027.

Theo UBND đặc khu, thời gian qua, các cơ quan, ban ngành và khu phố đã đẩy mạnh tuyên truyền về tính nguy hiểm, tác hại của việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (gọi chung là vũ khí); khuyến khích người dân tố giác, tự nguyện giao nộp các loại vũ khí.

Qua vận động, người dân đã giao nộp 7 khẩu súng các loại, gồm súng quân dụng, súng bắn đạn ghém, súng săn; 7 vũ khí thô sơ và 39 viên đạn chì.

UBND đặc khu Phú Quốc tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Ảnh minh họa: CTV).

Lực lượng công an đặc khu cũng tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, UBND đặc khu đánh giá công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí ở một số nơi, một số thời điểm chưa được duy trì thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng vũ khí thô sơ, dao, dao tự chế để tụ tập, giải quyết mâu thuẫn, trả thù cá nhân, gây rối trật tự công cộng vẫn xảy ra. Trong khi đó, phương thức, thủ đoạn mua bán, vận chuyển vũ khí ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, đặc biệt là yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ sự kiện APEC 2027 dự kiến diễn ra tại Phú Quốc vào tháng 11/2027, UBND đặc khu yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý vũ khí, xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm liên quan.

Công an đặc khu được giao tăng cường kiểm tra, kiểm soát thông tin trên internet, mạng xã hội; các phương tiện giao thông và hoạt động chuyển phát nhanh, tập trung phát hiện hành vi mua bán, giới thiệu, đăng tải phương pháp chế tạo vũ khí trên không gian mạng.

Cơ quan Văn hóa - Xã hội được yêu cầu chỉ đạo các trường học phối hợp với lực lượng công an tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

UBND đặc khu Phú Quốc cũng đề nghị các cơ quan chức năng lựa chọn những vụ án liên quan đến vũ khí được dư luận quan tâm để đưa ra xét xử công khai, qua đó tăng tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.