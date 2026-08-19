Phú Lê khai chưa từng dùng Loramen nhưng vẫn quảng cáo "ầm ĩ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Lê Văn Phú (46 tuổi, tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều (vợ Phú), Phùng Thị Khanh (45 tuổi) và Nguyễn Thị Hương Lan (50 tuổi) về hai tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Phú khai bản thân không biết thành phần, công dụng cũng như các giấy tờ công bố liên quan đến sản phẩm tăng cường sinh lý nam Loramen.

Phú cũng thừa nhận chưa từng sử dụng sản phẩm này nhưng vẫn xuất hiện trong các video quảng cáo nhằm bán hàng. Theo lời khai của Phú, do tin tưởng vợ nên được đưa sản phẩm nào, bị can sẽ quảng cáo “ầm ĩ” sản phẩm đó.

Phú Lê (Ảnh: Công an cung cấp).

“Vợ đưa sản phẩm cho thì mình quảng cáo”, Phú khai và thừa nhận đã quảng cáo quá công dụng của Loramen, khiến một số khách hàng không hài lòng. Bị can cho rằng chỉ khi làm việc với cơ quan chức năng mới nhận ra bản thân thiếu hiểu biết và mong được người tiêu dùng tha thứ.

Theo lời khai, phần lớn sản phẩm của vợ chồng Phú được bán qua mạng xã hội. Để thu hút người xem, Phú từng thực hiện các video ca hát, nhảy múa, diễn hài, thậm chí cãi nhau nhằm tăng lượt xem và tương tác.

Phú cho biết bản thân không trực tiếp quản lý tiền bán hàng. Mọi hoạt động liên quan đến tài khoản và dòng tiền đều do vợ là Lã Thúy Kiều (41 tuổi) phụ trách.

Kiều khai mình là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh và bán hàng. Các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng được đặt doanh nghiệp khác gia công, sau đó quảng cáo, phân phối chủ yếu qua mạng xã hội. Khi cần thiết, Kiều nhờ chồng cùng những người có nhiều người theo dõi quay video để đưa sản phẩm lên xu hướng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2017, vợ chồng Phú sử dụng ba doanh nghiệp để thuê gia công, kinh doanh nhiều sản phẩm. Giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú bị cáo buộc bán hàng nhưng không lập đầy đủ hóa đơn và kê khai thuế.

Để che giấu doanh thu, vợ chồng Phú bị cáo buộc sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân, nhận hơn 107 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Kiều sau đó khai báo, nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh nhằm hợp thức hóa dòng tiền và giảm số thuế phải nộp.