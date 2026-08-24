Pho tượng Mẫu trong đền thờ ở Hà Nội bị kẻ trộm bán giá 4 triệu đồng

Ngày 24/8, Công an xã Hòa Xá (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan vụ trộm cắp đồ thờ tại Đền Mẫu thôn Xuân Quang.

Khoảng 8h ngày 8/8, đơn vị tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Thanh Sao (83 tuổi), người trông coi Đền Mẫu và Đền thờ Thành hoàng làng tại thôn Xuân Quang, về việc kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều đồ thờ có giá trị.

3 đối tượng trộm tài sản (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tài sản bị mất gồm một pho tượng Mẫu sơn màu vàng, một kỷ thờ bằng gỗ, một bài vị bằng gỗ sơn son thếp vàng có chữ Hán và một hộp gỗ sơn son thếp vàng có nắp đậy.

Theo Công an xã Hòa Xá, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị phối hợp với cán bộ tổ địa bàn thuộc các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp điều tra.

Sau 48 giờ xác minh, cảnh sát bắt giữ Lê Xuân Hùng (47 tuổi, trú tại tổ dân phố Phương Khê, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình), đối tượng giữ vai trò chủ mưu. Hùng từng có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Công an bàn giao pho tượng Mẫu bị trộm (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Hùng khai cùng Hoàng Văn Hải (57 tuổi, trú cùng địa phương) thực hiện vụ trộm tại Đền Mẫu. Sau đó, pho tượng Mẫu được bán cho Nguyễn Văn Thắng (48 tuổi) với giá 4 triệu đồng.

Công an xã Hòa Xá đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.