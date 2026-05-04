Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Kim hầu tòa vì sai phạm gây thất thoát 669 tỷ đồng

Chiều 4/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo hồ sơ vụ án, trước ngày 7/12/2017, Công ty Sadeco có cơ cấu vốn với phần vốn do doanh nghiệp Nhà nước chiếm tỷ lệ 60,7%.

Phạm Nhật Vinh vừa là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Sadeco, vừa giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim. Trong quá trình thực hiện chủ trương phát hành thêm cổ phần cho cổ đông chiến lược nhằm tăng vốn điều lệ tại Sadeco, bị cáo đã không tuân thủ các quy định của pháp luật.

Cụ thể, bị cáo có vai trò đồng phạm giúp sức, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và biểu quyết thông qua phương án lựa chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược. Theo phương án này, Công ty Sadeco phát hành 9 triệu cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, việc phát hành không được thực hiện thông qua đấu giá công khai và cũng không tiến hành thẩm định giá tài sản theo quy định.

Hành vi trên đã gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền 669,6 tỷ đồng, tương đương 60,7% tỷ lệ vốn góp.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án đối với ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM) cùng các đồng phạm về cùng tội danh.

Ngày 10/9/2021, Viện KSND TPHCM ban hành cáo trạng truy tố các bị can. Riêng Phạm Nhật Vinh do bỏ trốn nên trước đó, ngày 11/1/2021, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này.

Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 8/1/2022, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên án đối với ông Tất Thành Cang cùng các đồng phạm.

Ngày 24/11/2025, cơ quan điều tra phục hồi điều tra vụ án đối với Phạm Nhật Vinh. Đến ngày 30/12/2025, bị cáo về nước đầu thú và bị tạm giam cho đến nay.

Đối với các thiệt hại xảy ra tại Công ty Sadeco trong việc phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim, các bị cáo đã khắc phục toàn bộ trong quá trình xét xử vụ án giai đoạn 1. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, gia đình bị cáo Phạm Nhật Vinh đã tự nguyện nộp khắc phục thêm 100 triệu đồng.