Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân biết sai nhưng không nghĩ bị xử lý hình sự

Sáng 31/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại loạt dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) làm chủ đầu tư.

Tại tòa, bị cáo Vũ Đình Thịnh, Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân, thừa nhận nhiều lần dùng tài liệu không có thật để đưa vào hồ sơ dự thầu.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, phân công bị cáo Vũ Đình Thịnh phụ trách toàn bộ hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp.

Với vai trò cán bộ kỹ thuật, sau đó là Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị cáo Thịnh chịu trách nhiệm lập hồ sơ dự thầu của công ty; phối hợp với các nhà thầu liên danh để lập hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu mà Công ty Hoàng Dân tham gia liên danh.

Cơ quan tố tụng xác định, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Dân, bị cáo Thịnh đã sử dụng các hợp đồng khống và tài liệu kèm theo để kê khai gian dối về năng lực, kinh nghiệm của Công ty Hoàng Dân trong hồ sơ dự thầu.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nam Phùng).

Bị cáo này cũng là người trực tiếp gặp các cá nhân có trách nhiệm của chủ đầu tư để nhận file dự toán đã được phê duyệt của gói thầu số 13, 17 thuộc dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An) và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng.

Theo cáo buộc, việc làm trên nhằm giúp Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu trong liên danh có căn cứ xây dựng hồ sơ dự thầu, đề xuất tài chính trái quy định để trúng thầu. Hành vi của bị cáo Thịnh bị xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng, với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Nguyễn Văn Dân.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Vũ Đình Thịnh thừa nhận Công ty Hoàng Dân không đáp ứng điều kiện hồ sơ mời thầu về năng lực. Khi báo cáo việc này, bị cáo được Nguyễn Văn Dân nói: “Cứ yên tâm, việc này cứ để giám đốc lo”.

Theo lời khai của bị cáo Thịnh, sau đó, theo chỉ đạo của giám đốc, bị cáo đã đưa vào hồ sơ dự thầu các tài liệu mà bản thân biết rõ không phải hồ sơ thực hiện dự án của Công ty Hoàng Dân.

“Vì Công ty Hoàng Dân không đủ năng lực nên phải kê khai gian dối. Bị cáo biết đó là vi phạm quy định của pháp luật nhưng bị cáo không nghĩ là sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự”, bị cáo Thịnh khai tại tòa.

Bị cáo này cũng khai từng được Nguyễn Văn Dân chỉ đạo đến gặp kế toán để nhận một túi tiền mang đưa cho bị cáo Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2. Vài ngày sau, khi hỏi lại kế toán, bị cáo mới biết trong túi có 600 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Vũ Thị Kim Liên, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân, khai rằng khi vào làm việc đã thấy doanh nghiệp có 2 hệ thống sổ sách kế toán, một dùng nội bộ, một dùng để báo cáo cơ quan thuế.

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Nam Phùng).

Trước câu hỏi của HĐXX về việc Công ty Hoàng Dân sau khi nhận tiền từ chủ đầu tư có dùng khoản tiền này để mang đi hối lộ hay không, bị cáo Liên nói không biết.

Theo lời khai của bị cáo Liên, do Công ty Hoàng Dân là doanh nghiệp tư nhân nên bị cáo chỉ làm theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dân, nếu không sẽ bị mất việc. Bị cáo thừa nhận không oan khi bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại nghiêm trọng, với số tiền thiệt hại bị xác định là 99 tỷ đồng.

Trước bục khai báo, bị cáo Liên bật khóc khi trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân là lao động chính, đang nuôi con nhỏ, trong khi chồng sức khỏe yếu sau tai nạn.

Liên quan vụ án, HĐXX cho biết bị cáo Lê Quang Thế, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thủy lợi 4, có đơn xin xét xử vắng mặt do sức khỏe yếu, phải ngồi xe lăn, mắt gần như không nhìn được và đang điều trị tại Bệnh viện Mắt.

Theo cáo trạng, Tổng công ty Thủy lợi 4 là một trong 4 nhà thầu tham gia liên danh đấu thầu gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng cùng Công ty Hoàng Dân.

Cơ quan tố tụng cáo buộc trước khi tham gia đấu thầu, bị cáo Lê Quang Thế đã được Nguyễn Văn Dân trao đổi, thỏa thuận về việc tham gia liên danh và phải chi 5% giá trị thi công cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT cùng đại diện chủ đầu tư. Bị cáo Thế bị cho là đã đồng ý với thỏa thuận này.

Sau đó, phía Tổng công ty Thủy lợi 4 chuyển cho Nguyễn Văn Dân 8 tỷ đồng. Cáo trạng xác định hành vi của bị cáo Lê Quang Thế phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.