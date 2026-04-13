Phó Giám đốc Công an Ninh Bình xuống đường chỉ đạo truy bắt "quái xế"

Tối 12/4, Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đoàn công tác của Công an tỉnh Ninh Bình đã đi kiểm tra công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý theo Chuyên đề xử lý hành vi vi phạm điều khiển xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình (bìa trái) trực tiếp kiểm tra công tác tuần tra xử lý các "quái xế" trên địa bàn (Ảnh: Đức Thắng).

Thực hiện chuyên đề trên, Công an tỉnh Ninh Bình giao lực lượng CSGT làm nòng cốt tập trung tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm thuộc khu vực các phường Hoa Lư, Hà Nam, Nam Định.

Lực lượng công an nhận định, các địa bàn nói trên thường tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện thành đoàn, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, gây mất an toàn giao thông.

Công tác tuần tra, kiểm soát được thực hiện công khai, kết hợp hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Trực tiếp kiểm tra các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Minh Hải, yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn.

Các đơn vị phải chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", nhất là đối với số thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên có biểu hiện tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng CSGT và các đơn vị phối hợp trong việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm, qua đó thiết lập và chấn chỉnh tình trạng vi phạm TTATGT trên địa bàn, nhất là đối với số thanh, thiếu niên.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình (bìa phải) yêu cầu lực lượng chức năng xử lý "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" đối với các đối tượng vi phạm (Ảnh: Đức Thắng).

Đại tá Nguyễn Minh Hải yêu cầu cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, quy chế, quy trình công tác, văn hóa giao tiếp ứng xử với Nhân dân; chú ý bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình tuần tra, kiểm soát, góp phần giữ vững an ninh trật tự, TTATGT trên địa bàn.

Trong đêm 12/4, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, các tổ tuần tra, kiểm soát đã phát hiện nhiều đối tượng vi phạm và xử lý nghiêm. Cụ thể, Tổ kiểm tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã lập biên bản 16 trường hợp với 47 hành vi vi phạm, phạt tiền 159 triệu đồng, tạm giữ 7 phương tiện, tịch thu 1 phương tiện.