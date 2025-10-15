Phát hiện nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ, mang súng bắn đạn nhựa

Ngày 15/10, Công an Hải Phòng thông tin, khoảng 19h30 ngày 11/10, Công an phường Hồng Bàng nhận tin báo về việc xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh thiếu niên trước cửa nhà số 22, lô 8, đường Thế Lữ.

Cũng theo công an, sau khi nắm thông tin lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh và triệu tập ba người liên quan gồm L.C.A.T. (16 tuổi, trú tại phường Hồng Bàng), H.C.V.A. (13 tuổi, trú tại phường Kiến An) và H.C.D. (13 tuổi, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng).

Tang vật bị công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng ngày, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Thế Lữ, Công an phường phát hiện một số thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông như điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát. Một số trường hợp còn mang theo súng đồ chơi bắn đạn nhựa.

Công an phường đã tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số súng nhựa và gửi thông báo tới gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương để phối hợp giáo dục, răn đe.

Công an phường Hồng Bàng khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để tham gia tụ tập, mang theo vũ khí hoặc đồ chơi nguy hiểm, tránh gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.