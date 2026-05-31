Phát hiện "lò" làm bộ kích điện quy mô lớn do thanh niên 26 tuổi làm chủ

Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, lắp ráp công cụ kích điện để đánh bắt thủy sản số lượng lớn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phép do Đ.C.K. (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang) làm chủ.

K. và số linh kiện tại hiện trường bị công an bắt quả tang (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất, lắp ráp các bộ kích điện chuyên dùng để đánh bắt thủy sản; thu giữ 2.970 linh kiện các loại, nhiều công cụ, phương tiện phục vụ lắp ráp cùng nhiều bộ kích điện đã hoàn thiện nhưng chưa kịp đưa ra thị trường tiêu thụ.

Làm việc với công an, K. khai nhận từ khoảng tháng 6/2022 đến nay đã cùng vợ thuê 3 nhân công sản xuất bộ kích điện tại nhà. Mỗi ngày, nhóm của K. lắp ráp từ 3 đến 5 bộ kích điện. Đến nay, cơ sở đã sản xuất và tiêu thụ ra thị trường khoảng 2.880 bộ kích điện các loại, thu lợi bất chính khoảng 722 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục thụ lý, xử lý theo quy định.