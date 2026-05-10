Phát hiện hơn một tấn lòng lợn đã bốc mùi trên xe tải

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Công an xã Hoàn Long (Hưng Yên) đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 và Trạm Kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Yên Mỹ kiểm tra xe tải biển kiểm soát 29H-226.xx lưu thông trên tuyến đường ĐH45 qua thôn Phạm Xá, xã Hoàn Long.

Tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm kiểm tra, xe do ông C.V.T. (trú tại xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 1.130kg lòng lợn có dấu hiệu phân hủy, chuyển màu, bốc mùi hôi thối.

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ số hàng không bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Ông C.V.T. đồng thời là chủ số hàng hóa trên xe.

Cơ quan chức năng xác định ông C.V.T. có hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã ra quyết định xử phạt hành chính ông C.V.T. 10 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 1.130kg lòng lợn vi phạm, trị giá khoảng 9 triệu đồng.

Việc tiêu hủy số hàng hóa được Công an xã Hoàn Long phối hợp các lực lượng chức năng giám sát theo đúng quy định.