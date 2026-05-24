Phát hiện hơn 3 tấn lòng lợn bốc mùi tại một cơ sở ở Bắc Ninh

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh kiểm tra một hộ kinh doanh tại tổ dân phố Tân Ngọc, phường Tân An, qua đó phát hiện hơn 3 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 14h30 ngày 21/5, lực lượng chức năng kiểm tra Hộ kinh doanh Phạm Thị Hằng 1991A, do bà Phạm Thị Hằng (35 tuổi) làm chủ.

Cơ sở bị phát hiện có thực phẩm bẩn (Ảnh: C.A.).

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh 3.000kg ruột lợn và 250kg ruột lợn sấy khô, tổng giá trị hàng hóa hơn 29 triệu đồng. Số thực phẩm này có hiện tượng bị mốc, bốc mùi hôi, không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa trên.

Đoàn kiểm tra xác định cơ sở có hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh này; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật, thực phẩm đông lạnh, kho bảo quản thực phẩm và bếp ăn tập thể.