Phát hiện hai cơ sở bán quần áo giả nhãn hiệu Lacoste, Adidas

Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ngày 5/6 Công an phường Mỹ Hào (Hưng Yên) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra, phát hiện hai vụ kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ trên địa bàn.

Công an phường Mỹ Hào chủ trì phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra cửa hàng kinh doanh trên địa bàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 11h30 cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng của ông Cao Tiến Bằng (31 tuổi, tại số 50 Nguyễn Bình, phường Mỹ Hào). Tại đây, tổ công tác phát hiện 40 áo phông cộc tay có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Lacoste đang được bày bán.

Theo chủ cơ sở, lô hàng có giá trị khoảng 4,8 triệu đồng. Công an phường Mỹ Hào đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao toàn bộ tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 9 để xử lý theo quy định.

Đến 14h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra cửa hàng của ông Nguyễn Văn Tuyên, 43 tuổi, tại Khu đô thị Lạc Hồng Phúc, tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện cơ sở đang kinh doanh 20 bộ quần áo cộc tay gắn nhãn hiệu và hình ảnh có dấu hiệu giả mạo thương hiệu Adidas. Số hàng hóa được niêm yết giá 220.000 đồng mỗi bộ, tổng giá trị khoảng 4,4 triệu đồng theo khai nhận của chủ cửa hàng.

Toàn bộ tang vật cùng hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 9 tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an phường Mỹ Hào, việc phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.