Phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt tôn giáo trái phép ở Quảng Trị

Ngày 19/4, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã phối hợp các đơn vị chức năng đồng loạt kiểm tra trên địa bàn, phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt trái phép của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Các điểm sinh hoạt trái phép do Nguyễn Duy Cường (SN 1991, quê quán tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu với sự tham gia của 48 người khác. Cường trực tiếp điều hành hoạt động, tổ chức “lễ vượt qua” để các thành viên gia nhập Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Đối tượng Nguyễn Duy Cường (Ảnh: Trần Tuấn).

Theo cơ quan công an, đây là hoạt động tôn giáo trái phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Công an tỉnh Quảng Trị đã xử lý đối tượng liên quan, thu giữ 8 máy tính xách tay, 31 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 33 loại tài liệu thuyết giảng cùng nhiều vật chứng khác.

Bước đầu làm rõ, Cường cùng nhóm đối tượng thừa nhận việc tổ chức, tham gia sinh hoạt Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là vi phạm pháp luật. Từ tài liệu thu giữ, công an còn phát hiện nhóm này có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi và tuyên truyền các yếu tố mê tín dị đoan.

Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục thu thập hồ sơ, tài liệu để xác minh, đấu tranh làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành nghề mê tín, dị đoan của các đối tượng.

Tang vật liên quan đến vụ việc (Ảnh: Trần Tuấn).

Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Mặc dù sử dụng Kinh Thánh làm nền tảng, nhưng giáo lý của tổ chức này có nhiều nội dung diễn giải khác biệt, không được các tổ chức Tin lành chính thống công nhận.

Quá trình hoạt động, tổ chức trên bộc lộ nhiều biểu hiện tiêu cực như sử dụng yếu tố mê tín, thần quyền để chi phối tinh thần, yêu cầu người tham gia đóng góp tài chính không minh bạch, có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi...

Tại Quảng Trị, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã bị cơ quan chức năng phát hiện, giải tán các điểm sinh hoạt trái phép và buộc cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, hoạt động của nhóm này vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn mà có xu hướng chuyển sang hình thức kín đáo hơn, gây khó khăn cho công tác kiểm soát của cơ quan chức năng.