Phát hiện 7.600 đôi giày, dép giả thương hiệu nổi tiếng

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Công Tùng (SN 1996, ở phường Nam Định) và Lã Văn Ước (SN 1992, ở xã Yên Mô), về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can Trần Công Tùng và Lã Văn Ước tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng của hộ kinh doanh Trần Công Tùng, đóng tại số 59 Hàng Cấp, phường Nam Định, phát hiện trong kho chứa trên 5.000 đôi giày thể thao và dép các loại với tổng giá trị trên 3,7 tỷ đồng.

Kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng của Lã Văn Ước, đóng tại số 90 Tạ Uyên, xã Yên Mô, cơ quan chức năng phát hiện trong kho chứa trên 2.600 đôi giày các loại với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số giày, dép trên đều giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam.

Những sản phẩm giày dép các loại giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tại cơ quan công an các bị can khai nhận, chủ sở hữu các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam ủy quyền, không đồng ý, cho các đối tượng này sử dụng các nhãn hiệu để sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa trên thị trường. Tuy nhiên các bị can vẫn thực hiện việc mua giày, dép giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng để kinh doanh để bán kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra mở rộng vụ án.