Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép ở Tây Ninh

Ngày 19/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý 5 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Khoảng 11h45 ngày 16/8, tại khu vực cách cột mốc 148/3 khoảng 200m, thuộc ấp Phước Tân (xã Ninh Điền), Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân phối hợp với Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, và Công an xã Ninh Điền tuần tra, kiểm soát.

Ngọc, Đông và Quang bị bộ đội biên phòng bắt giữ (Ảnh: Công Bình).

Lực lượng chức năng phát hiện 3 người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, gồm: Đỗ Quang Đông (SN 1990, quê Bắc Ninh), Hoàng Thị Hồng Ngọc (SN 1995, quê Phú Thọ) và Dương Văn Quang (SN 2008, quê Thái Nguyên).

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định cả 3 người đã qua lại biên giới nhưng không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Riêng Quang còn có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khoảng 15 phút sau, cũng tại khu vực trên, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 2 người chạy xe máy nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua Việt Nam.

Đông và Hoàn qua lại biên giới sai quy định, bị bộ đội phát hiện (Ảnh: Công Bình).

Hai người được xác định là Vũ Văn Đông (SN 1979) và Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1987), cùng thường trú tại ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền.

Qua xác minh, cả hai là cư dân biên giới, có hành vi qua lại biên giới không đúng các điểm quy định dành cho cư dân biên giới.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân đang phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.