Phạt 8 năm tù giám đốc nâng giá thực phẩm, chi “hoa hồng” vào trường học

Chiều 10/4, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bảo An Huy, 8 năm tù về tội Đưa hối lộ, trong vụ án xảy ra tại một số cơ quan quản lý giáo dục và các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội.

Cũng trong vụ án này, 34 bị cáo khác là lãnh đạo phòng giáo dục, hiệu trưởng trường mầm non ở Bắc Ninh và Hà Nội bị tuyên từ 24 tháng đến 42 tháng tù, nhiều người được cho hưởng án treo.

Nhận hơn 13,2 tỷ đồng để tạo điều kiện ký hợp đồng

HĐXX nhận định, trong giai đoạn 2013-2024, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc chỉ đạo chuyên môn và ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm cho các trường mầm non, 34 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ quản lý giáo dục và hiệu trưởng tại Bắc Ninh, Hà Nội đã nhiều lần nhận tiền của Nguyễn Văn Huy để tạo điều kiện cho Công ty Bảo An Huy ký kết, duy trì hợp đồng cung cấp thực phẩm với giá cao hơn thị trường.

Tổng số tiền các bị cáo nhận của Huy được xác định hơn 13,2 tỷ đồng.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành giáo dục và làm giảm niềm tin của phụ huynh học sinh. Các bị cáo đều nhận thức rõ việc nhận tiền là trái quy định nhưng vẫn thực hiện để hưởng lợi cá nhân hoặc duy trì nguồn cung cấp thực phẩm.

Tòa đánh giá đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: TTX).

HĐXX xác định trong vụ án, mỗi bị cáo có vai trò độc lập, không có sự cấu kết chặt chẽ. Riêng Nguyễn Văn Huy là người chủ động đặt vấn đề, trực tiếp thực hiện việc chi tiền theo tỷ lệ phần trăm doanh thu để được tạo điều kiện ký và duy trì hợp đồng nên giữ vai trò chính.

Nâng giá thực phẩm 1-1,5 lần để có tiền chi hối lộ

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Huy, trú tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bảo An Huy. Từ năm 2013, Huy liên hệ với lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo để thỏa thuận việc “tạo điều kiện” cho doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp thực phẩm cho các trường mầm non.

Sau đó, Huy chi tiền theo tỷ lệ 1-3% doanh thu hằng tháng cho lãnh đạo các phòng giáo dục. Với các hiệu trưởng, Huy tiếp tục thỏa thuận mức “hoa hồng” 5-15% giá trị thực phẩm để duy trì hợp đồng qua nhiều năm học.

Cơ quan tố tụng xác định, để có nguồn tiền chi hối lộ, Huy đã nâng giá nhiều mặt hàng thực phẩm cao hơn thị trường từ 1 đến 1,5 lần. Trường hợp có trường muốn chấm dứt hợp đồng vì giá cao, Huy nhờ lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo can thiệp, gây sức ép để nhà trường tiếp tục duy trì hợp đồng.

Từ năm 2013 đến 2024, các bị cáo đã nhiều lần nhận tiền của Huy nhằm tạo điều kiện cho Công ty Bảo An Huy cung cấp thực phẩm vào các trường mầm non tại Yên Phong, Tiên Du, Gia Bình, Quế Võ (Bắc Ninh) và Gia Lâm, Hoài Đức (Hà Nội), với tổng số tiền hơn 13,2 tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Nhiều bị cáo trình bày đã nhận thức được sai phạm, bày tỏ sự ăn năn và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.