Ngày 3/11, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết các lực lượng của đơn vị đang phối hợp với Bộ Công an khẩn trương truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình (24 tuổi, quê Gia Lai). Đối tượng này đang chấp hành án phạt 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy. Tình cũng là phạm nhân cuối cùng trong vụ trốn trại vẫn còn lẩn trốn ngoài cộng đồng.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ phạm nhân thứ 3 trong nhóm bỏ trốn là Lữ Văn Toàn (32 tuổi, quê Thanh Hóa). Toàn đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội Giết người. Toàn bị bắt tại khu vực triền núi thuộc thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn tại một tuyến đường ở xã Bắc Khánh Vĩnh (Ảnh: Trung Thi).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực Toàn bị bắt có dân cư thưa thớt, xung quanh là những diện tích trồng keo lá tràm, tiếp giáp với rừng tự nhiên. Nếu di chuyển theo tỉnh lộ 8 - tuyến đường chính nối xã Diên Lâm với xã Bắc Khánh Vĩnh - vị trí này cách Trại giam A2 hơn 15km.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt vòng vây, bố trí các chốt chặn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm và những vùng lân cận để truy tìm phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình. Bên cạnh việc tổ chức truy bắt, lực lượng chức năng còn phát loa kêu gọi Tình ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Khu vực rừng núi tại xã Bắc Khánh Vĩnh, nơi phạm nhân Lữ Văn Toàn bị bắt (Ảnh: Trung Thi).

Như Dân trí đã thông tin, chiều 21/10, 4 phạm nhân đã lợi dụng sơ hở trong quá trình lao động cải tạo để trốn khỏi Trại giam A2.

Trong các ngày 24/10, 28/10 và sáng 3/11, lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy và Lữ Văn Toàn.

Công tác truy bắt Hồ Văn Tình đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt nhằm sớm đưa phạm nhân này trở lại trại giam để xử lý theo quy định.

Khu vực phạm nhân Lữ Văn Toàn bị bắt giữ (vòng đỏ) cách Trại giam A2 (chấm đỏ) hơn 15km đi theo tỉnh lộ 8 (Ảnh: Google Maps).

Cơ quan công an đề nghị người dân tuyệt đối không bao che, tiếp tay, hoặc giúp sức cho phạm nhân lẩn trốn; không chứa chấp, che giấu, cung cấp phương tiện, tiền bạc, nơi ở hoặc các điều kiện khác nhằm giúp người này trốn tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ phạm nhân xuất hiện, người dân không tự ý tiếp cận, truy đuổi, vây bắt hoặc có hành động khiêu khích, đe dọa. Thay vào đó, cần giữ khoảng cách an toàn và nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an, cung cấp vị trí cùng những thông tin cần thiết để cơ quan chức năng xác minh, xử lý.