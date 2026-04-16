Phá đường dây sản xuất thuốc đông y giả trộn Paracetamol ở TPHCM

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Chánh Kiên (SN 1968), Mã Du Thái (SN 1990) và Văn Tất Khang (SN 1980, cùng ngụ TPHCM) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Thái Chánh Kiên (đứng thứ 2 từ trái qua) cầm đầu đường dây (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, trưa 18/3, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TPHCM) kiểm tra một đối tượng vận chuyển hàng hóa nghi vấn trên đường Âu Cơ, phát hiện nhiều sản phẩm thuốc đông y không có hóa đơn, chứng từ.

Từ đầu mối này, lực lượng chức năng tiến hành khám xét, làm rõ một cơ sở sản xuất, đóng gói thuốc giả hoạt động tại nhiều địa điểm trên cùng khu dân cư.

Quá trình kiểm tra, Cơ quan điều tra thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm các loại, cùng khoảng 790kg viên thuốc, kèm theo số lượng lớn vỏ hộp, tem nhãn, bao bì, màng co, cùng máy móc phục vụ việc trộn, đóng gói sản phẩm. Quy mô tang vật thể hiện hoạt động sản xuất có tổ chức, không mang tính nhỏ lẻ.

Công an xác định, từ năm 2021, Thái Chánh Kiên tổ chức sản xuất thuốc đông y tại nhà, nhưng không đăng ký hoạt động. Đến khoảng cuối năm 2024, do kinh doanh không hiệu quả, Kiên chuyển sang sản xuất thuốc giả, in bao bì thể hiện nguồn gốc ở Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc) nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Các đối tượng đóng gói thuốc giả (Ảnh: Nguyễn Trang).

Kiên cũng trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động, từ việc mua nguyên liệu, đặt in bao bì, tổ chức đóng gói, đến phân phối sản phẩm. Các loại thuốc giả được sản xuất thực chất là viên nén, viên con nhộng trôi nổi trên thị trường hoặc tự pha trộn từ dược liệu, sau đó được các đối tượng đóng gói thành sản phẩm hoàn chỉnh với nhãn mác giả.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định có sản phẩm được trộn thêm hoạt chất giảm đau Paracetamol vào dược liệu để tạo thành viên thuốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Để hợp thức hóa hình thức sản phẩm, Kiên thuê Mã Du Thái thiết kế bao bì, tem nhãn, hướng dẫn sử dụng và đặt Văn Tất Khang tổ chức in ấn theo mẫu. Các đối tượng nhận thức rõ sản phẩm không được cấp phép lưu hành nhưng vẫn thực hiện nhằm thu lợi bất chính.