Đường dây này do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu, hoạt động có tổ chức và liên quan đến nhiều doanh nghiệp, tỉnh thành trên cả nước. Việc triệt phá được thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TPHCM nhằm xử lý triệt để các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

Các đối tượng bị bắt (Ảnh: Nguyễn Trang).

Công an xác định các đối tượng lập nhiều công ty chung hệ sinh thái, gồm: Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông nghiệp Polaris, Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam. Sau đó, các đối tượng lợi dụng tư cách pháp nhân, chức năng hoạt động của các công ty để tổ chức nhập khẩu phân bón có xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào tập kết tại kho ở Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An.

Đồng thời, các đối tượng tìm kiếm, liên hệ móc nối với doanh nghiệp in ấn bao bì để đặt in các loại bao bì phân bón mang nhãn hiệu và thông tin xuất xứ khác với thực tế hàng hóa nhập khẩu để tổ chức sang chiết, đóng bao thành hơn 20 loại phân bón có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài với giá trị cao hơn, được tiêu thụ nhiều trên thị trường Việt Nam, như Magnesium Sulphate, xuất xứ Ấn Độ; Kali Sulphate, xuất xứ Bỉ; Phân bón hữu cơ Organic, xuất xứ Bỉ.

Kho chứa phân bón giả bị cảnh sát khám xét (Ảnh: Nguyễn Trang).

Sau đó, các đối tượng thông qua hội nhóm, trang mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo, Tiktok để tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành phía Nam và Tây Nguyên, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Theo Công an TPHCM, các đối tượng tổ chức sản xuất khép kín, tinh vi, thuê nhiều kho hàng trong Khu công nghiệp, luôn đóng kín cửa, sử dụng người thân trong gia đình, người có mối quan hệ thân thiết tham gia thực hiện để tránh bị lộ lọt.

Ngày 29/9, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám xét khẩn cấp, tạm giữ hơn 98.600 bao phân, tổng khối lượng 2.157 tấn; 124.000 vỏ bao bì phân bón giả; 5 máy ép nhiệt; cùng nhiều trang thiết bị và 25 thùng tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất phân bón giả.

Mở rộng điều tra, công an xác định các đối tượng bắt đầu hoạt động sản xuất phân bón giả từ năm 2025 đến nay. Đồng thời, móc nối với Giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh của Công ty CP Vina Tân Á để đặt in bao bì có xuất xứ của nước ngoài.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại nhiều doanh nghiệp, đại lý, hộ kinh doanh và các cá nhân trên địa bàn TPHCM, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long đã mua phân bón giả của các công ty trên và thu hồi số lượng lớn bao phân bón giả.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 11 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón, gồm: Nguyễn Hồng Lam, Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương.