Phá đường dây mua bán súng "khủng" trên mạng

Ngày 4/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TPHCM phá chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

Đồng thời, bắt giữ 3 nghi phạm trực tiếp điều hành đường dây là Trần Võ Minh Quân (23 tuổi, trú quận Gò Vấp, TPHCM), Ngô Ngọc Anh Khoa (25 tuổi, trú quận Phú Nhuận) và Nguyễn Quốc Bảo (30 tuổi, trú quận Thủ Đức, TPHCM).

Các đối tượng trong vụ án và tang vật thu vụ án (Ảnh: CATH).

Theo cơ quan công an, để hoạt động, nhóm người này đặt mua các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, các linh, phụ kiện của các loại vũ khí từ nhiều nơi trong nước cũng như ở nước ngoài rồi cất giấu tại kho hàng bí mật ở TPHCM và liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Sau đó, sử dụng tài khoản trên kênh Youtube để đăng tải, quảng cáo và mua bán các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm súng quân dụng, súng tự chế bắn đạn thể thao, súng bắn đạn cao su, đạn bi, súng bắn điện, bình xịt hơi cay, dao kiếm các loại…

Cơ quan công an đang kiểm tra số vũ khí được phát hiện tại nhà kho của các đối tượng (Ảnh: CATH).

Khi khách hàng có nhu cầu mua, các đối tượng sẽ liên hệ với nhau thông qua ứng dụng Telegram, Zalo, cho khách hàng thanh toán tiền trước hoặc đặt cọc một phần thông qua chuyển khoản ngân hàng với tài khoản không chính chủ.

Sau khi nhận được tiền, nhóm người này gửi hàng cho khách qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Để vận chuyển hàng thuận lợi thì nhóm người trên đã tháo rời các bộ phận hoặc ngụy trang trong hàng hóa như loa bluetooth, thùng máy tính.

Sau 6 tháng điều tra, ngày 2/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an TPHCM tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng và các kho chứa hàng trên địa bàn TPHCM.

Công an thu giữ một khẩu súng AK, 216 khẩu súng các loại, 10 viên đạn AK, 40kg bi sắt, hàng trăm viên đạn quân dụng, hàng trăm dao kiếm các loại, hơn 3 tạ khí nén CO2 và nhiều các vật dụng khác có liên quan.

Theo cơ quan công an, đường dây này do Trần Võ Minh Quân là chủ mưu, hoạt động từ năm 2018. Đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã giao dịch gần 2.000 đơn hàng cho người mua ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Công an nhận định, đây là nguồn vũ khí nguy hiểm, nếu như rơi vào tay các băng nhóm tội phạm hình sự sẽ gây hậu quả xấu.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự ba đối tượng nói trên, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan trong đường dây tội phạm này.