Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ nhiều súng đạn

Ngày 10/6, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 126N, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam có dấu hiệu hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh, quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng.

Đường dây này hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò rõ ràng, sử dụng mạng xã hội để liên lạc, thường xuyên thay đổi số điện thoại, chia nhỏ khâu vận chuyển, giao nhận qua nhiều tầng nấc trung gian nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Một số đối tượng có vai trò vận chuyển, tiêu thụ nằm trong chuyên án của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; chuyên án của Công an Tây Ninh và trong hồ sơ nghiệp vụ của công an một số địa phương.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước tính chất nghiêm trọng của đường dây tội phạm, lãnh đạo Bộ Công an đã cho xác lập chuyên án 126N để đấu tranh.

Sau thời gian dài trinh sát, xác minh nhiều đối tượng tại các địa phương, Ban chuyên án xây dựng kế hoạch triệt phá tỉ mỉ, chia thành nhiều mũi tấn công, chốt chặn tại các địa điểm, tuyến đường xung yếu; đồng thời dự kiến các tình huống đối tượng chống trả để chủ động phương án xử lý.

Ngày 15/4, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng chính tại 2 địa điểm. Ngay sau đó, các tổ công tác đồng loạt khống chế, bắt giữ 119 đối tượng khác trong đường dây tại 11 tỉnh, thành phố.

Theo Bộ Công an, đây là chuyên án ma túy đầu tiên được xác lập, đấu tranh trải dài trên nhiều địa bàn với phạm vi 11 tỉnh, thành phố trong nước, mang tính xuyên quốc gia, huy động lực lượng phá án đông đảo.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc đấu tranh mở rộng chuyên án, bắt giữ toàn bộ đường dây từ lớp đầu tiên đến lớp tiêu thụ và những đối tượng sử dụng ma túy, Ban chuyên án tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương khai thác mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan.

Một đối tượng trong đường dây (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 403 đối tượng; thu giữ 88,3kg ma túy tổng hợp, 6.386 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng “nước vui”, 60 đầu thuốc lá điện tử chứa chất cấm, 206kg khí cười, 7 khẩu súng, 35 viên đạn, 16 ô tô, 36 xe máy, 229 điện thoại di động và gần 4,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 45 vụ án, khởi tố 230 bị can; xử lý vi phạm hành chính 114 đối tượng. Số đối tượng còn lại đang tiếp tục được phân loại, củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, đây là tổ chức tội phạm ma túy khép kín, manh động. Các đối tượng lợi dụng công nghệ cao, sử dụng ứng dụng liên lạc mã hóa, ẩn danh, tài khoản ngân hàng và ví điện tử ảo để điều hành từ xa, chia nhỏ khâu vận chuyển nhằm xóa dấu vết, hợp thức hóa dòng tiền.

Địa bàn hoạt động của đường dây trải rộng nhiều tỉnh, thành phố; lợi dụng địa hình hiểm trở tại vùng biên giới, đường mòn, lối mở và khu vực giáp ranh để đưa ma túy vào nội địa. Nhiều đối tượng trong đường dây có tiền án, tiền sự, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ.

Để động viên lực lượng tham gia chuyên án, ngày 19/5, Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen 9 đơn vị gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án ma túy, VKSND Tối cao; Công an TPHCM, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long và Đồng Tháp.