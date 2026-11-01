Phá đường dây làm giả văn bằng, bắt 9 đối tượng ở TPHCM

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán và sử dụng giấy tờ, tài liệu giả với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 9 đối tượng liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một số người sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xin việc tại nhiều cơ quan, tổ chức.

Qua điều tra, công an xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, có sự phân công vai trò giữa các đối tượng làm giả, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ tài liệu giả.

Công an TPHCM tống đạt lệnh bắt tạm giam các đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội bằng tài khoản ẩn danh, số điện thoại không chính chủ. Để tránh bị phát hiện, những người này sử dụng thông tin giả khi gửi tài liệu qua dịch vụ bưu chính, ứng dụng giao hàng; đồng thời thay đổi phương tiện, thời gian và lộ trình khi trực tiếp giao nhận.

Dòng tiền giao dịch cũng được che giấu bằng cách sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, chuyển tiền qua các tài khoản trung gian nhằm tránh bị truy vết.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Hoàng Nhật Vũ (SN 1990, ngụ phường Dĩ An) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp làm giả giấy tờ, tài liệu.

Công an xác định Hoàng Nhật Vũ là đối tượng cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 15/10, lực lượng chức năng tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng khi đang giao nhận tài liệu giả. Khám xét nơi ở của các bị can, công an thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều máy móc, thiết bị và tài liệu liên quan.

Qua khai thác dữ liệu điện tử và lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra bước đầu xác định đường dây đã làm giả hơn 670 con dấu của các cơ quan, tổ chức để sản xuất, cung cấp giấy tờ giả.

Các loại giấy tờ bị làm giả gồm: bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và nhiều tài liệu khác. Tổng số giấy tờ giả lên đến hàng chục nghìn, giúp các đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đường dây này đã làm giả hơn 670 con dấu của các cơ quan, tổ chức (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan, làm rõ hoạt động làm giả, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng tài liệu giả.

Cơ quan công an kêu gọi những người từng liên hệ đặt làm, mua bán, môi giới hoặc sử dụng giấy tờ giả chủ động đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin để phục vụ điều tra và được xem xét chính sách khoan hồng theo quy định pháp luật.