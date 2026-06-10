Ông chủ xưởng chế tạo vũ khí quy mô lớn khai gì?

Công an tỉnh Hà Tĩnh mới đây đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ công tác phối hợp với Công an TPHCM và Đồng Nai đồng loạt khám xét khẩn cấp 2 cơ sở sản xuất vũ khí quy mô lớn, hoạt động bí mật dưới vỏ bọc xưởng cơ khí dân dụng.

Theo cơ quan điều tra, bề ngoài các cơ sở này chỉ là những xưởng cơ khí thông thường. Tuy nhiên, bên trong được đầu tư hệ thống máy tiện, máy phay CNC hiện đại, hoạt động khép kín, không treo biển hiệu, không quảng bá hoạt động và lắp đặt nhiều camera giám sát nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Nghiên cứu và thử nghiệm sản xuất vì "tò mò"

Lực lượng công an đã triệu tập 5 đối tượng liên quan gồm Vũ Mạnh Quyết, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài để phục vụ điều tra.

Vũ Mạnh Quyết bị bắt giữ (Ảnh: Bùi Hải).

Trong đó, Vũ Mạnh Quyết được xác định là chủ một xưởng cơ khí tại Đồng Nai. Từ năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện, Quyết thuê mặt bằng, đầu tư máy phay, máy tiện CNC để gia công các bộ phận cấu thành súng hơi nén PCP bán cho nhiều đối tượng trong, ngoài nước với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng.

Tại cơ quan điều tra, Quyết khai đã làm nghề cơ khí nhiều năm. Năm 2022, do tò mò, đối tượng mua một số bản vẽ kỹ thuật 2D trên mạng để nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất linh kiện súng.

Đến năm 2025, Quyết mua bản vẽ ký hiệu C2 từ một người tên Hiệp rồi gia công các chi tiết súng theo mẫu này. Đối tượng cũng thừa nhận từng chế tạo thử một loại súng dùng để bắn chim.

Khoảng tháng 2/2025, một tài khoản Viber mang tên "Gà Rừng" liên hệ đặt gia công các bộ phận súng theo mẫu. Sau khi thống nhất giá cả, khách hàng cho ô tô đến tận xưởng nhận hàng, thanh toán bằng tiền mặt.

Vũ Mạnh Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống thiết bị để tổ chức sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng (Ảnh: Bùi Hải).

Theo lời khai của Quyết, tháng 2 đến cuối tháng 5/2025, đối tượng đã gia công khoảng 200 thân súng theo đơn đặt hàng của tài khoản "Gà Rừng", với giá 2,1-2,5 triệu đồng/sản phẩm tùy loại. Quyết thừa nhận biết việc gia công linh kiện súng là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì mục đích lợi nhuận.

Khám xét cơ sở của Quyết cùng một cơ sở khác tại TPHCM, lực lượng chức năng thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng cùng nhiều máy móc, thiết bị sản xuất hiện đại.

Bóc gỡ tận gốc đường dây

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản Telegram và Viber có dấu hiệu mua bán linh kiện súng với số lượng lớn, phương thức hoạt động tinh vi.

Xác định đây là đường dây tội phạm nguy hiểm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Nguyễn Đức Hiệp, một trong những kẻ cầm đầu bị bắt giữ trước đó (Ảnh: Bùi Hải).

Giai đoạn đầu của chuyên án, vào tháng 4/2025, lực lượng chức năng bắt giữ nhiều đối tượng tại Lào Cai và Ninh Bình, thu giữ lượng lớn tang vật liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ linh kiện súng và thiết bị lắp ráp vũ khí.

Từ kết quả điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 9 bị can về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định phía sau các đối tượng mua bán, lắp ráp súng là những cơ sở chuyên sản xuất linh kiện quy mô lớn tại TPHCM và Đồng Nai.

Tang vật vụ án (Ảnh: Bùi Hải).

Cơ quan công an cũng làm rõ vai trò của Trần Hữu Tráng (trú Đồng Nai), người trực tiếp thiết kế bản vẽ và sản xuất các mẫu thân súng PCP có tên gọi C1, C2, C3 - bộ phận quan trọng cấu thành vũ khí quân dụng.

Các sản phẩm do Tráng thiết kế, chế tạo được cung cấp cho Nguyễn Đức Hiệp - đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó. Đây được xác định là mắt xích quan trọng, giúp cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất linh kiện, lắp ráp đến tiêu thụ vũ khí quân dụng trái phép.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đường dây này quy mô lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Việc triệt xóa các cơ sở sản xuất linh kiện đã giúp bóc gỡ tận gốc đường dây, kịp thời ngăn chặn nguồn cung vũ khí quân dụng trái phép ra ngoài xã hội.